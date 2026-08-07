Epic Suisse Aktie

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WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684

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Lohnender Epic Suisse-Einstieg? 07.08.2026 10:03:56

SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Epic Suisse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Epic Suisse-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Epic Suisse-Papier bei 82,40 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 121,359 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 10 169,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,80 CHF belief. Mit einer Performance von +1,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Epic Suisse-Wert an der Börse wurde auf 936,14 Mio. CHF beziffert. Epic Suisse-Anteile wurde am 25.05.2022 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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