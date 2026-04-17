Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Lukrative Epic Suisse-Anlage?
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Epic Suisse-Anteile bei 74,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,369 Epic Suisse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (91,20 CHF), wäre die Investition nun 1 219,25 CHF wert. Damit wäre die Investition 21,93 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Epic Suisse belief sich zuletzt auf 1,01 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Anteile an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der Erstkurs des Epic Suisse-Papiers lag beim Börsengang bei 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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