SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Epic Suisse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Epic Suisse-Investment gewesen.

Am 24.04.2023 wurde die Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Epic Suisse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,250 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 656,25 CHF, da sich der Wert eines Epic Suisse-Anteils am 23.04.2026 auf 87,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,56 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Epic Suisse eine Marktkapitalisierung von 983,91 Mio. CHF. Das Epic Suisse-IPO fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Epic Suisse-Aktie bei 68,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at