Epic Suisse Aktie
WKN DE: A2QD4Z / ISIN: CH0516131684
|Langfristige Anlage
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Epic Suisse von vor einem Jahr abgeworfen
Die Epic Suisse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 78,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,279 Epic Suisse-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Epic Suisse-Papiere wären am 19.03.2026 112,53 CHF wert, da der Schlussstand 88,00 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 12,53 Prozent.
Epic Suisse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 985,18 Mio. CHF gelistet. Epic Suisse-Papiere wurden am 25.05.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Epic Suisse-Aktie wurde der Erstkurs mit 68,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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