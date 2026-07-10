SPI-Papier Epic Suisse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Epic Suisse von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Epic Suisse-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Epic Suisse-Papiers betrug an diesem Tag 83,40 CHF. Bei einem Epic Suisse-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,990 Epic Suisse-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 1 028,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,88 Prozent angewachsen.

Am Markt war Epic Suisse jüngst 947,95 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Epic Suisse-Papiere an der Börse SWX war der 25.05.2022. Der Erstkurs des Epic Suisse-Anteils belief sich damals auf 68,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at