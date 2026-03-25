Feintool International Aktie

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WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Profitables Feintool International-Investment? 25.03.2026 10:04:44

SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Feintool International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Feintool International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Feintool International-Aktie an diesem Tag bei 46,43 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 215,372 Feintool International-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 9,26 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 994,34 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 80,06 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 136,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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