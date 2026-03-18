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Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Profitables Feintool International-Investment? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Feintool International eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.03.2023 wurde die Feintool International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 43,860 Feintool International-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Feintool International-Papiers auf 9,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 429,82 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 57,02 Prozent.

Feintool International wurde am Markt mit 144,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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