SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.11.2021 wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,51 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,660 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,59 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 03.11.2026 auf 10,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 70,94 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 159,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at