Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Performance unter der Lupe
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 04.11.2021 wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 37,51 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,660 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290,59 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 03.11.2026 auf 10,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 70,94 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 159,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Feintool International AG (N) (FIH)
|
04.11.26
|SPI-Handel aktuell: Am Mittwochmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
02.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt mittags zu (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Feintool International AG (N) (FIH)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Feintool International AG (N) (FIH)
|11,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.