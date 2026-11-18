Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 9,48 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,549 Feintool International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,23 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 17.11.2026 auf 10,45 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,23 Prozent gesteigert.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 152,98 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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