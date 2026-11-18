Vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Feintool International-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 9,48 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,549 Feintool International-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,23 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 17.11.2026 auf 10,45 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,23 Prozent gesteigert.

Feintool International war somit zuletzt am Markt 152,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at