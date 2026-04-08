Feintool International Aktie

Feintool International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Frühe Anlage 08.04.2026 10:03:55

SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Feintool International-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Feintool International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Feintool International-Papier an diesem Tag 10,85 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 92,166 Feintool International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 8,88 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 818,43 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18,16 Prozent gesunken.

Der Feintool International-Wert an der Börse wurde auf 133,90 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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