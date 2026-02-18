SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Feintool International von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Feintool International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Feintool International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,25 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investierten, hätten nun 4,124 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 17.02.2026 41,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,05 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,56 Prozent abgenommen.

Am Markt war Feintool International jüngst 147,24 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at