Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Performance im Blick
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Feintool International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Feintool International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Feintool International-Anteile bei 43,93 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 227,631 Feintool International-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 2 731,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,00 CHF belief. Mit einer Performance von -72,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 176,69 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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