Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Frühe Anlage
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Feintool International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Feintool International-Anteile an diesem Tag bei 79,08 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,265 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15,18 CHF, da sich der Wert einer Feintool International-Aktie am 15.09.2026 auf 12,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 84,82 Prozent.
Jüngst verzeichnete Feintool International eine Marktkapitalisierung von 176,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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