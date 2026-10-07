Feintool International Aktie

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WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091

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Profitables Feintool International-Investment? 07.10.2026 10:03:42

SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Feintool International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Feintool International-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Feintool International-Aktie betrug an diesem Tag 41,09 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,434 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 11,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,08 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 70,92 Prozent vermindert.

Feintool International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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