SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Feintool International von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Feintool International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,85 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 84,388 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 794,94 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,51 Prozent.

Feintool International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,88 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at