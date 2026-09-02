SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Feintool International-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Feintool International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde die Feintool International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Feintool International-Anteile 21,75 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Feintool International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,977 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Feintool International-Papiers auf 12,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 570,11 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 42,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Feintool International bezifferte sich zuletzt auf 176,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at