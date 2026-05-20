SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 20.05.2021 wurden Feintool International-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Feintool International-Aktie betrug an diesem Tag 40,21 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 24,867 Feintool International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.05.2026 231,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,30 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 76,87 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Feintool International zuletzt 138,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at