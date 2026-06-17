SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Feintool International von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Feintool International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Feintool International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,94 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Feintool International-Aktie investiert, befänden sich nun 250,356 Feintool International-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 463,50 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Papiers am 16.06.2026 auf 9,84 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75,36 Prozent verringert.

Feintool International wurde am Markt mit 147,05 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at