Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Langfristige Investition
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 10 Jahren angefallen
Am 24.06.2016 wurde das Feintool International-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Feintool International-Papier an diesem Tag bei 65,69 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Feintool International-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,522 Feintool International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,61 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 14,61 CHF, was einer negativen Performance von 85,39 Prozent entspricht.
Feintool International war somit zuletzt am Markt 141,56 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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