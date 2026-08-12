Feintool International Aktie
WKN: 905428 / ISIN: CH0009320091
|Rentabler Feintool International-Einstieg?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Feintool International-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 43,19 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Feintool International-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,155 Feintool International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 228,77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9,88 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,12 Prozent.
Feintool International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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