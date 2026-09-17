Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Profitables Flughafen Zürich-Investment?
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17.09.2026 10:03:26
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 186,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,538 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Papiere wären am 16.09.2026 108,49 CHF wert, da der Schlussstand 201,80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,49 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Flughafen Zürich zuletzt 6,15 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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