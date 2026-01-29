SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Flughafen Zürich-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 147,10 CHF. Bei einem Flughafen Zürich-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,680 Flughafen Zürich-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,29 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 28.01.2026 auf 240,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 63,29 Prozent vermehrt.

Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at