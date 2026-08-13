Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Lukrative Flughafen Zürich-Investition?
|
13.08.2026 10:03:44
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 13.08.2021 wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 151,50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,601 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 537,95 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 12.08.2026 auf 233,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,80 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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