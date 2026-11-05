Flughafen Zürich Aktie

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WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Lohnende Flughafen Zürich-Anlage? 05.11.2026 10:03:20

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flughafen Zürich gewesen.

Am 05.11.2021 wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Flughafen Zürich-Aktie bei 174,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,734 Flughafen Zürich-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 213,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 221,33 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 22,13 Prozent.

Der Marktwert von Flughafen Zürich betrug jüngst 6,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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