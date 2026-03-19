SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 162,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Flughafen Zürich-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,154 Flughafen Zürich-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 526,15 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 18.03.2026 auf 248,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,62 Prozent.

Flughafen Zürich wurde am Markt mit 7,61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at