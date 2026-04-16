Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Hochrechnung
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 170,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 387,81 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 15.04.2026 auf 245,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 43,88 Prozent gestiegen.
Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,65 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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