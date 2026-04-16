Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Hochrechnung 16.04.2026 10:03:28

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 170,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58,582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 387,81 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 15.04.2026 auf 245,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 43,88 Prozent gestiegen.

Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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