SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flughafen Zürich gewesen.

Flughafen Zürich-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 144,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Flughafen Zürich-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,694 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 260,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,57 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,57 Prozent erhöht.

Flughafen Zürich markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at