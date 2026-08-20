SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 20.08.2016 wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 183,90 CHF. Bei einem Flughafen Zürich-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,377 Flughafen Zürich-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 226,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 311,04 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,11 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 6,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at