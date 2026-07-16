SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Anlegern gebracht.

Die Flughafen Zürich-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 146,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,681 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Flughafen Zürich-Papiers auf 237,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,58 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 61,58 Prozent gleich.

Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 7,26 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at