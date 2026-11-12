Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Langfristige Investition
|
12.11.2026 10:03:23
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 169,50 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,997 Flughafen Zürich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 731,56 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 11.11.2026 auf 215,80 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 731,56 CHF, was einer positiven Performance von 27,32 Prozent entspricht.
Der Flughafen Zürich-Wert an der Börse wurde auf 6,68 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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