SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Flughafen Zürich-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Flughafen Zürich-Anteile an diesem Tag bei 151,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, befänden sich nun 66,225 Flughafen Zürich-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 13 496,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 203,80 CHF belief. Mit einer Performance von +34,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Flughafen Zürich war somit zuletzt am Markt 6,40 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at