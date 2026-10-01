Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Investmentbeispiel
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01.10.2026 10:03:17
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 01.10.2023 wurde die Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 174,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,208 Flughafen Zürich-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 384,44 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 30.09.2026 auf 199,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 384,44 CHF entspricht einer Performance von +13,84 Prozent.
Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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