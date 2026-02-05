Flughafen Zürich Aktie
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 151,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,623 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Flughafen Zürich-Aktien wären am 04.02.2026 1 594,70 CHF wert, da der Schlussstand 240,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59,47 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Flughafen Zürich eine Marktkapitalisierung von 7,25 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
