Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Flughafen Zürich-Performance im Blick 24.09.2026 10:03:25

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag 235,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,244 Flughafen Zürich-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 203,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,63 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Flughafen Zürich eine Börsenbewertung in Höhe von 6,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Flughafen Zürich AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flughafen Zürich AG 213,20 0,19% Flughafen Zürich AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen