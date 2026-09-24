SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr verloren

Das Flughafen Zürich-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag 235,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,244 Flughafen Zürich-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 203,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,63 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 13,84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Flughafen Zürich eine Börsenbewertung in Höhe von 6,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at