Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Performance im Blick 28.05.2026 10:03:14

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flughafen Zürich-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Flughafen Zürich-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Flughafen Zürich-Papier bei 173,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,504 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (231,20 CHF), wäre das Investment nun 13 295,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,95 Prozent zugenommen.

Flughafen Zürich war somit zuletzt am Markt 6,96 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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