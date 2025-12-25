SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Flughafen Zürich-Einstiegs gewesen.

Am 25.12.2022 wurden Flughafen Zürich-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 146,70 CHF. Bei einem Flughafen Zürich-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,166 Flughafen Zürich-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 068,85 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 23.12.2025 auf 250,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,69 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Flughafen Zürich einen Börsenwert von 7,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

