SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Flughafen Zürich-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 156,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 64,061 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (251,80 CHF), wäre die Investition nun 16 130,69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,31 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 7,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at