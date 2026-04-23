SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Flughafen Zürich gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Flughafen Zürich-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 154,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,647 Flughafen Zürich-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.04.2026 148,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 229,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,74 Prozent erhöht.

Flughafen Zürich war somit zuletzt am Markt 7,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at