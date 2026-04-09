Flughafen Zürich Aktie
WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936
|Flughafen Zürich-Anlage im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flughafen Zürich von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Flughafen Zürich-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Flughafen Zürich-Papier an diesem Tag 195,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Flughafen Zürich-Aktie investiert, befänden sich nun 5,126 Flughafen Zürich-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 295,75 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 08.04.2026 auf 252,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,57 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 7,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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