Flughafen Zürich Aktie

Flughafen Zürich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJEP / ISIN: CH0319416936

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Profitable Flughafen Zürich-Anlage? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Flughafen Zürich-Aktie statt. Zum Handelsende standen Flughafen Zürich-Anteile an diesem Tag bei 235,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,445 Flughafen Zürich-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 382,85 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Anteils am 21.10.2026 auf 197,50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 16,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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