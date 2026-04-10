Forbo International Aktie

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WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Lukrativer Forbo International-Einstieg? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Forbo International-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Forbo International-Papier bei 702,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 14,245 Forbo International-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 527,07 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 09.04.2026 auf 739,00 CHF belief. Mit einer Performance von +5,27 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Forbo International belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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