SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 184,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,446 Forbo International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 757,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 393,58 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 36,06 Prozent.

Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at