Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Profitable Forbo International-Anlage?
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 708,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,059 Forbo International-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 767,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,91 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 55,09 Prozent.
Der Marktwert von Forbo International betrug jüngst 1,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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