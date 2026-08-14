SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 990,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,025 Forbo International-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (964,00 CHF), wäre das Investment nun 4 844,22 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 51,56 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Forbo International eine Marktkapitalisierung von 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at