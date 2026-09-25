Forbo International Aktie

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WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

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Forbo International-Performance im Blick 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Forbo International-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie gebracht.

Am 25.09.2025 wurde das Forbo International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Forbo International-Papier bei 755,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hat, hat nun 13,245 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 925,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 251,66 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 251,66 CHF, was einer positiven Performance von 22,52 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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