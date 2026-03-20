SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Forbo International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 20.03.2023 wurde die Forbo International-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Forbo International-Papier bei 1 274,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Forbo International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,849 Anteilen. Die gehaltenen Forbo International-Anteile wären am 19.03.2026 5 416,01 CHF wert, da der Schlussstand 690,00 CHF betrug. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 5 416,01 CHF entspricht einer negativen Performance von 45,84 Prozent.

Forbo International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 978,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at