Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Rentable Forbo International-Anlage?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Forbo International von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Forbo International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Forbo International-Anteile betrug an diesem Tag 797,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,255 Forbo International-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 953,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 195,73 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 195,73 CHF, was einer positiven Performance von 19,57 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Forbo International belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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