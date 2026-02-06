Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Forbo International-Anlage
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 041,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 9,606 Forbo International-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 991,35 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 05.02.2026 auf 936,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 991,35 CHF, was einer negativen Performance von 10,09 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)
Analysen zu Forbo International S.A. (N)
Aktien in diesem Artikel
|Forbo International S.A. (N)
|1 028,00
|1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.