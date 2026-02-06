Forbo International Aktie

Forbo International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510

Forbo International-Anlage 06.02.2026 10:04:18

SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Forbo International-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Forbo International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 041,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 9,606 Forbo International-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 991,35 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 05.02.2026 auf 936,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 8 991,35 CHF, was einer negativen Performance von 10,09 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Forbo International eine Börsenbewertung in Höhe von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Forbo International S.A. (N)

Analysen zu Forbo International S.A. (N)

Aktien in diesem Artikel

Forbo International S.A. (N) 1 028,00 1,18% Forbo International S.A. (N)

