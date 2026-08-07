SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Forbo International-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 216,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,822 Forbo International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 931,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 765,63 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 765,63 CHF entspricht einer negativen Performance von 23,44 Prozent.

Zuletzt verbuchte Forbo International einen Börsenwert von 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at