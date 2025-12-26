Forbo International Aktie
WKN: 871047 / ISIN: CH0003541510
|Lukrative Forbo International-Investition?
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Papier Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Forbo International von vor 3 Jahren eingebracht
Am 26.12.2022 wurde das Forbo International-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1 080,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,093 Forbo International-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 79,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 863,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,09 Prozent verringert.
Der Forbo International-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!